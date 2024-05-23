ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 على موقعها الرسمي للمديرية عبر هذا الرابط، بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وفقا لآليات وضوابط التصحيح التي حددتها المديرية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجات الطالب بنتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال إدخال البيانات الأساسية للطالب «الرقم القومي اسم الطالب المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي» لجميع المواد الدراسية على الموقع الرسمي، على أن يتم إعلانها بالمدارس يوم السبت.

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب ويمكن للطلاب الحصول عليها مجانا دون دفع أي مبالغ مالية، مؤكدة أن هناك تعليمات بنشر النتائج في أماكن ظاهرة وواضحة للطلاب.

وتستعرض خلال السطور التالية، توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

- مادة اللغة العربية :- 40 درجة للترم الثاني .

- مادة اللغة الأجنبية الأولى:- 30 درجة للترم الثاني .

- مادة الرياضيات:- 30 درجة الترم الثاني.

- مادة العلوم:- 20 درجة الترم الثاني.