أحمد مبارك: السوشيال ميديا تزيف وعي الناس باستراتيجيات محددة

أكد أحمد مبارك، الإعلامي والسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد ظهور السوشيال ميديا والتكنولوجيا بدأ يحدث تغير ضخم جدا في طريقة تشكيل الوعي الجمعي.

التغير في تحصيل المعرفة

وأضاف مبارك، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوعي يتكون من تحصيل المعرفة، وفي الماضي كانت المعرفة تتكون من الاطلاع في المكاتب على الكتب والأبحاث أو الجرائد الموثقة، لافتًا إلى أن التغير الذي حدث بسبب السوشيال ميديا أدى إلى تحصيل المعرفة عن طريق ما تتعرض له من معلومات وليس ما تبحث عنه.

خطورة التغير في تحصيل المعرفة من الإنترنت

وتابع: «هذا التغير الجوهري خطير جدا، لأنه غيّر طريقة تشكيل الوعي من خلال مدخلات المعرفة، وأصبح المتحكم في عرض معلومات كثيرة طول الوقت، وبالتالي أصبح متحكما في وعيك، وهنا تحولت السوشيال ميديا من مكان للمناقشات وإثراء الوعي إلى مكان لتزييف واختطاف الوعي من خلال استراتيجيات معينة يجب التعامل معها بطرق معينة».