5 فئات الأكثر عرضة للاختراق على السوشيال ميديا.. كيف تستعيد حسابك؟

الاستيلاء على الحسابات عبر السوشيال ميديا ظاهرة منتشرة نتعرض لها جميعًا في أي وقت، لكن المُخترق بطبعة له فئات يستطيع بسهولة الوصول إليهم وسرقتهم دون علمهم أحيانًا، نستعرضهم في السطور التالية، مع الخطوات الصحيحة التي تبدأ برسالة تحذيرية عاجلة لصاحب الإيميل المخترق، بحسب تصريحات المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات لـ«الوطن».

الفئات الأكثر عرضة للاختراق

يقول الخبير التكنولوجي أحمد طارق، إن هناك فئات معينة هي الأكثر عرضة للاختراق:

من يدخل على الكثير من الروابط.

تحميل التطبيقات البديلة للتطبيقات الأصلية

من يربط رقم الهاتف العام المتاح للجميع بالحسابات الشخصية

من يربط الحساب بإيميلات قديمة، ولا يعلم عنها شيئًا

الفئة التي لم تحمي حسابتها بالرقم السري بالطريقة الصحيحة وشروطه يكون أكثر من 16 حرفا.

كشف «طارق» عن طرق استعادة الحسابات المخترقة على السوشيال ميديا، قائلًا إنه عند الاختراق يتم إرسال رسالة إنذار لصاحب الحساب المسروق، سواء إنستجرام، فيسبوك، سناب شات أو تيك توك: «الرسالة مكتوب فيها إن الإيميل كان مربوط بالحساب وتم إزالته هل دا أنت أو لا» عند نفي الرسالة السابقة يتم استعادة الحساب فورًا، وهذا الإيميل موجود لتنبيه الناس أن هناك تلاعب في حساباتهم الشخصية وإستعادة الحسابات المسروقة.

استعادة كلمة السر

يقول «طارق» إن هناك طريقة أخرى لاستعادة الحسابات المخترقة وهي استعادة كلمة السر، من رقم الهاتف أو الإيميل المربوط وإذ تمت الرسالة يعود الحساب بسهولة، وإذا لم تنجح الخطوات السابقة هي اللجوء للدعم الفني للمنصة بالإيميل الذي تعرض للاختراق أو إيميل جديد، وهذا عن طريق بحث جوجل: «على سبيل المثال الدعم الفني لفيسبوك، نشوف التعليمات الموجودة ونكلمهم لايف شخص عادي خالص من الجهاز اللي كنت فاتح عليه، وخلال ساعات يعود الحساب».