كيف تفرق بين الحقائق والتضليل على السوشيال ميديا؟.. اتبع 5 خطوات

كشفت سلمى الغيطاني، محاضرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عن كيفية التفريق بين المعلومات الحقيقية والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قالت عبر مقطع فيديو نشره مركز معلومات مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية «فيس بوك»، أن فخ المحتوى المزيف أو الخاطئ أو الإشاعات ظاهرة ليست جديدة، تمتد إلى قرون وحتى قبل اختراع تكنولوجيا الطباعة، والمختلف حاليا هي قدرة المحتوى على الانتشار بسرعة فائقة، بسبب المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الإنترنت.

إتاحة نشر الأفكار أو مشاركة القصص

وأشارت الغيطاني، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تتيح لأي شخص نشر أفكاره، أو مشاركة قصصه مع العالم، وهذه ميزة إيجابية تعطي للشخص القدرة على مشاركة الآراء مع الغير، والمشكلة في عدم التحقق من مصدر المحتوى قبل مشاركته ، وهذا يساعد على انتشار الأخبار المزيفة، على نطاق واسع، ويمكن أسرع من قدرة أي جهة على تكذيبها أو تصحيحها، وهذا يحدث على مستوى العالم.

انتشار الأخبار المغلوطة

وأضافت أن انتشار الأخبار المغلوطة سواء كانت بقصد أو بدون قصد يؤدي بمرور الوقت إلى حالة من عدم الثقة والبلبلة، التي يمكن أن يكون لها خسائر مادية أو معنوية، مشيرة إلى أن الأخبار المغلوطة قد تكون لها أضرار صحية، وهذا ماحدث في بدايات جائحة كورونا، مناشدة بضرورة التأكد من الخطوات التالية للحد من انتشار الأخبار المغلوطة:

- لا تتسرع في تصديق المعلومات المنشورة.

- تأكد من المحتوى المنشور والمشاركة، والتأكد من أن صاحب المعلومة مصدر موثوق فيه.

- قارن محتوى الخبر لدى عدة مصادر.

- شكك في الصور والفيديوهات.

- عام 2023 كانت هناك أكثر من 500 ألف فيديو مفبرك.