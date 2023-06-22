وزارة الرياضة تعلن إطلاق منحة تدريبية لإعداد جيل جديد من صناع المحتوى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق أول منحة تدريبية لإعداد جيل جديد من صناع المحتوى والارتقاء بمهارات الشباب، وذلك لاستثمار طاقات الشباب ودعم المواهب والمبدعين.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مكتب معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، عن إطلاق أول منحة تدريبية لإعداد جيل جديد من صناع المحتوى.

منجة تدريبية لإعداد جيل من صناع المحتوى

ويتم توفير تلك المنحة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أجل الارتقاء بمهارات الشباب وإثراء حضورهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح لهم إحداث تأثير ملهم في مجالاتهم.

وتهدف هذه المنحة وفقا لما ذكره وزير الشباب والرياضة، إلى إعداد كفاءات محترفة في صناعة المحتوى، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من ترسيخ أنفسهم كصناع مؤثرين من شأنهم إفادة المجتمع بمحتويات تناسب مختلف القطاعات.

خبراء في المنحة التدريبية

ومن المقرر أن يتولى التدريب في المنحة التي ستنطلق قريبا، مجموعة من الخبراء في صناعة المحتوى لتدريب المشاركين على مهارات كتابة النصوص والسرد القصصي والتصوير المحترف والتحرير والترويج للعلامات التجارية والتسويق الإلكتروني ورسم الاستراتيجيات وغيرها من المجالات.