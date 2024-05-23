لؤي الخطيب: الباحث الراحل محمد نجم كان أخي وشديد الإخلاص لبلده

قال لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، إنّ الباحث الاقتصادي الراحل محمد نجم، كان صديقًا وأخًا له، فكان إنسانًا شديد الإخلاص لبلده.

محمد نجم

أضاف «الخطيب» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري: «محمد نجم كان سبّاقًا قبل كل الناس في الشغل، كان بيشتغل وبيدافع عن البلد في ظروف صعبة ووقت مبكر، وساعد ناس كتير وأنا منهم أن الجمهور يعرفنا ويتابعنا، محمد نجم كان عظيما».

الرد على ادعاءات «CNN»

في سياق آخر، أوضح أنًه من الموضوعات التي أخذت وقتًا لتفنيدها، ما حدث أمس من ادعاءات شبكة «CNN»، على الدولة المصرية: «الفكرة هنا مش في المجهود اللي بُذل في تفنيد الحقائق، لكن في نوعية الردود، يعني أنا تطرقت لفكرة أني اعرف مين الصحفيين اللي عملوا التقرير ده، الفكرة مش فكرة مجهود، لأنك بتتكلم في وسيلة إعلامية المفروض أن عندها مصداقية، فأنت لما ترد في الوقت ده، لازم يبقى رد حاسم ودقيق».