«الإصلاح والنهضة»: ما نشرته CNN عن مصر حلقة جديدة في مسلسل الأكاذيب

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن رفضه الكامل جملة وتفصيلًا، لما نشرته وكالة CNN الأمريكية، بشأن تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، واصفًا ما تم إيراده في تقرير الوكالة الإعلامية الأمريكية، بأنه «حلقة جديدة في مسلسل الأكاذيب» التي تستهدف كافة أشكال التهدئة في الإقليم.

التصعيد والجموح الإسرائيلي

أضاف «عبد العزيز» في بيان، أن توالي مثل هذه الاتهامات لأطراف متعددة في الإقليم، تعمل جاهدة على وقف التصعيد والجموح الإسرائيلي في المنطقة، ليس له تفسير إلا أنه سعي حثيث ممن أسماهم بـ«وكلاء الحرب» من دول وتنظيميات إقليمية، تعمل على زيادة التصعيد، وجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنه لم يعد مفاجئًا خروج مثل تلك الأكاذيب، واستهدافها الصريح لمصر في أعقاب الموقف التاريخي «المشرف»، الذي تقوده مصر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واستعادة أرضه، ووقف العدوان ضده، ورفض كل أشكال التهجير وتذويب القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن «الصراع بات مكشوفًا»، واتضحت نوايا كل الأطراف، وبات واضحًا للجميع، من يقف بحق في صف «الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» ومن يتاجر بها، ومن يقف ضدها.

حزب الإصلاح والنهضة

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن كل من ينساق خلف هذه الأكاذيب من بعض القوى السياسية داخل مصر، ومن بعض التنظيمات التي تصف نفسها بالمعارضة من خارج مصر، عليه أن يراجع نفسه، لأن انحيازه وتصديقه وترويجه لتلك الأكاذيب يجعله في «خندق الخيانة»، ليس فقط للأمن القومي المصري، لكن للأمن القومي العربي وللقضية الفلسطينية نفسها.