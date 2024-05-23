الطاهري: الراحل محمد نجم كان مؤمنا ببلده و«مدفعية ثقيلة» على السوشيال ميديا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الباحث الاقتصادي الراحل محمد نجم، كان شخصية في غاية النبل، مواصلا: «إنسانيا، كان غالي عندي لأسباب كثيرة لأنني حضرت بدايته وكفاحه، وأعرف أنه كان مؤمنا ومحبا لبلده لأبعد الحدود».

وأضاف الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن محمد نجم، كان محبا لبلده ومؤمنا بمشروع بلده، ولم يكن يخشى شيئا، وكان مدفعية ثقيلة على السوشيال ميديا، والوعي الحقيقي في كل المسائل التي تخص الوضع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية.

لمحة عن حياة الباحث الاقتصادي الراحل محمد نجم

وعرض البرنامج لمحات عن الراحل محمد نجم، الذي وُلد في محافظة الإسكندرية عام 1989، وتخرج في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، وحصل على ماجستير في الاقتصاد السياسي عام 2021 من معهد البحوث والدراسات العربية.

وعمل نجم صحفيا متخصصا في الشأن الاقتصادي في عدد من الصحف المصرية والعربية، وحصل على منصب مدير مشارك للوحدة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وعمل كمحلل اقتصادي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أغسطس 2016 وباحثا اقتصاديا في مجموعة قنوات DMC.