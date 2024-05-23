«تعليم كفر الشيخ» تكرم أماني المنجوبي صاحبة فيديو «التهوية على الطالبات»

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أماني المنجوبي، مُعلمة اللغة العربية والتربية الدينية بمدرسة فوه الثانوية المشتركة، ومنحها شهادة تقدير، تقديراً لما قامت به المُعلمة من عمل إنساني في المقام الأول، وكأم لطالباتها، بالتهوية بـ«كرتونة مقواة» على الطالبات أثناء أداء طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان «الجبر وحساب المثلثات».

تكريم أماني المنجوبي مُعلمة فيديو التهوية على الطالبات

حضر التكريم الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وإسلام أبو العز، مدير مدرسة فوه الثانوية المشتركة، وعدد من قيادات المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أنّ ما قامت به المُعلمة من تهوية على الطالبات، فعل طبيعي ولفتة انسانية، دون تفكير منها أو تخطيط، وما شرعت به من تهوية على الطالبات، برغم وجود مروحة بالفصل، عمل إنساني، تستحق عليه التكريم، مشيراً إلى أنّ ما قامت به يدل على سمة المُعلمة والمرأة المصرية، وهو شعور نابع من داخلها، ولابد من إظهار تلك النماذج المتميزة من المُعلمين والمُعلمات.

«عبدالله»: المُعلمة أماني المنجوبي لها نصيب من تخصصها

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المُعلمة أماني المنجوبي، مُعلمة لغة عربية وتربية دينية، فلها نصيب من صفاتها وتخصصها، انعكس بالإيجاب على أفعالها، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة، والتي نشرت الفيديو، لافتاً أنّ الفيديو الذي نُشر على صفحة المدرسة، تم تسجيله بكاميرا مثبتة بأحد جوانب الفصل، ولم يكُن الموقف مقصود به التصوير، لأن المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية مجهزة ببنية تكنولوجية وجزء من البنية التكنولوجية وجود كاميرات بالفصول.

ومن جانبها، أعربت أماني المنجوبي، صاحبة فيديو التهوية، عن بالغ سعادتها بتكريم وكيل الوزارة لها، موضحةً أنها لم تكُن تتوقع أنّ يكون مجرد فعل إنساني طبيعي، يكون له كل هذا الاهتمام، موجهةً الشكر لمحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تقديره لها، منوهةً أنها مُعلمة من بين المُعلمات اللاتي يقمن بالكثير من الأعمال الإيجابية تجاه الطلاب والطالبات، لقوة العلاقة بينهن وبين طلابهن.