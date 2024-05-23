«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى في آخر امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

اختتم طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، اليوم الخميس، في ظل توفير سُبل الراحة للطلاب والطالبات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انتهاء امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهاء امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024، لافتاً إلى أنّ 27 ألفاً و126 طالباً وطالبة اختتموا الامتحانات اليوم في مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وكيل الوزارة: لا شكاوى أو مشكلات منذ بدء الامتحانات

وتابع أنّ غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وفروعها في الإدارات التعليمية الـ13 لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات منذ بدء امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي في 14 مايو وحتى نهايتها اليوم الخميس 23 مايو، مشيداً بالجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كافة العقبات.