توريد 197 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ منذ بداية الموسم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، مواصلة الصوامع والشون استقبال محصول القمح من الموردين، ليصل إجمالي الكمية الموردة حتى اليوم 197 ألفا و192 طنا و759 كيلو منذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضي.

تخصيص 25 موقعا لاستلام محصول القمح

وأوضح المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنّ عملية التوريد تجري من خلال 25 موقعا تخزينيا مجهزة ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التموين بكفر الشيخ، لمتابعة مواقع التوريد خلال موسم توريد القمح لعام 2024، وحل أي مشكلات قد تواجهها.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأكد عادل الهابط وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.