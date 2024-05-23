بحضور نجوم الطرب.. «القومي للمسرح» يكرم اسم الراحل عمار الشريعي

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلًا موسيقيًا غنائيًا لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو 2024م، بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فريق «أعز الناس» بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، مشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حيث سيتم تقديم روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة كل من علي الحجار، وهشام عباس، وهدى عمار، وإيمان عبد الغني، وأحمد محسن، وهند عمر، بالإضافة إلى عازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، رانيا عمر.

ويختتم الحفل بتكريم أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، من خلال تقديم درع تذكاري وشهادة تقدير، تكريمًا لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.