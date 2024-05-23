«مصر تستطيع» ترصد تكريم العالم المصري محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد في روسيا

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، إن العالم المصري محمد عبدالوهاب هو الراعي الرسمي للأمل في مصر، هو رئيس فريق زراعة الكبد في جامعة المنصورة، وتم اختياره من قبل الجمعية العالمية لجراحات الجهاز الهضمي، وأصبح رئيسًا لها بإجمالي 3000 صوت من كبار الأطباء والأساتذة على مستوى العالم.

العالم محمد عبد الوهاب يحصل على وسام «فلاديمير ديميخوف»

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامجه، أنه العالم الكبير محمد عبد الوهاب حصل على أكبر وسام في روسيا، لافتًا إلى أن هذا الوسام يحمل اسم «فلاديمير ديميخوف»، وهو العالم التاريخي في روسيا المختص في زراعة الأعضاء وأحد كبار العلماء على مستوى العالم.

وتابع: «هذا الوسام يحمل اسم العالم المصري محمد عبدالوهاب، وجامعة المنصورة، وتحمل اسم مصر»، لافتًا إلى أن التكريم يأتي مع الأخذ بالاعتبار الخدمات التي لا تقدر بثمن لزراعة الأعضاء في العالم، فقد وصفها الروس بأنها لا تقدر بثمن.