«الخارجية» تنجح في احتواء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان

صرّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ سفارة جمهورية مصر العربية في كازاخستان، التي تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في دولة قيرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائي، والانتهاء من الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين منهم، واصطحابهم إلى مقر إقامتهم.

متابعة أوضاع الطلاب المصريين في قيرغيزستان

أوضحت «الخارجية» في بيان، أنّ ذلك يأتي في إطار متابعة أوضاع الطلاب المصريين في قيرغيزستان، على خلفية المشاجرات والاعتداءات التي انخرطوا فيها مؤخرًا، وفي إطار تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أكاديميًا واحتواء أية آثار سلبية ونفسية، قد تكون قد لحقت بهم من جراء الواقعة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان، التقت مع رئيس جامعة IMU المسجل بها أكثر من 530 طالبًا مصريًا، إذ نجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب أكاديميًا، فيما وافق رئيس الجامعة على تبكير موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكرًا إلى مصر، كما جرى السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الإجازة الصيفية، تداركًا للآثار السلبية على نفسية الطلاب.

ومن ناحية أخرى، أضاف «أبو زيد» أن رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى بيشكيك عقد لقاءً موسعًا مع أقطاب الجالية المصرية، وعدد من الطلاب في قيرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع، وتصوراتهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان.

وشهد الاجتماع، عقد لقاء افتراضيًا مع الطلاب المصريين المقيمين في مناطق متفرقة في قيرغيزستان؛ لطمأنتهم والاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد وجّه بإيفاد بعثة قنصلية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك فور اندلاع الأحداث، للاطمئنان على أبنائنا الطلاب واستقرار أوضاعهم، وكذلك المساهمة في الحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية لهم.