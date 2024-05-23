أصحاب المركز الرابع للعلوم الطبية الانتقالية يكشفون لـ«مصر تستطيع» تفاصيل المسابقة

قال أدهم محمد، صاحب المركز الرابع في العلوم الطبية الانتقالية على مستوى العالم، إن العلوم الطبية الانتقالية هو كيفية استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي في معالجة إحدى المشكلات الطبية، سواء عن طريق منع الأمراض أو التشخيص، لافتًا إلى أن هذا يكون له علاقة بدراسات سابقة ويتم الاعتماد عليها في تحديد المشكلة التي سيتم معالجتها.

مشروع الطب الانتقالي ينتمي للطب الحديث بشكل أكبر

وأضاف محمد عارف، أحد أعضاء الفريق الحاصل على المركز الرابع في العلوم الطبية الانتقالية على مستوى العالم، خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن المشروع الخاص بهم ينتمي إلى الطب الحديث بشكل أكبر، وظل البحث حول الأمراض النادرة التي يمكن معالجتها بواسطة الطب الحديث.

وواصل: «كان الاهتمام بالمصابين بأمراض في الكلى عامة، حتى توصلنا إلى المشروع الخاص بنا، وعند البحث وجدنا نوعين يمكن الاعتماد عليهما أو المعالجة وهي التشخيص والعلاج».