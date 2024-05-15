نادين: مسلسل «دواعي سفر» يستعرض دور الطب النفسي في علاج المشاكل

قالت الفنانة نادين، إن مسلسل «دواعي السفر» ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية التي تتناول مشكلات صعبة، لافتة إلي أن الأحداث تتطور فى الحلقات المقبلة بشكل إيجابي، خاصة أنها تركز على أهمية الطب النفسي في علاج العديد من المشكلات.

نادين تتحدث عن مشاركتها في مسلسل «دواعي السفر»

وأضافت نادين لـ«الوطن»، أن الحزن لابد من علاجه وعدم الاستهتار به، خاصة في حال فقدان السيطرة عليه مع تفاقم المشكلات، لافتة إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي تشويقي.

مواعيد عرض مسلسل «دواعي السفر»

وتدور حلقات مسلسل دواعي السفر في 10 حلقات، حيث تعرض حلقتان يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر منصة WATCH IT، حول أهمية الصداقة فى علاج المشكلات النفسية، من خلال العلاقة التى تنشأ بين الشاب ويجسده الفنان أمير عيد وجاره الذي يجسده الفنان كامل الباشا، ليجد كل منهما ضالته في الآخر.

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد، وكامل الباشا، ونادين، وجلا هشام، وأحمد غزى، وأيمن الشيوي، ومن إخراج وتأليف محمد ناير.