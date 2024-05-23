سعيد الصالح يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.. «بقى تمام»

أكّد الفنان منير مكرم خروج الفنان سعيد الصالح من المستشفى، بعد تحسن حالته عقب تعرضه لوعكة صحية مساء اليوم.

سعيد الصالح يغادر المستشفى

وقال «مكرم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الفنان سعيد الصالح صحته جيدة الآن «بقى تمام»، وغادر المستشفى ويتواجد في منزله حاليًا.

وكان الفنان سعيد الصالح، نشر صباح اليوم صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلّق عليها: «شكرًا جزيلًا للدكتور حسن أمين ومعاونية، وشكرًا لكل من عاونني في مستشفى مصر الدولي، شكرًا للجميع، الله كريم».