ماذا تفعل إذا وجدت كنز على بابا؟.. إجابة مفاجئة من منير مكرم بطل سر إلهي

ينظر الفنان مراد مكرم، إلى السعادة بشكل مختلف، ويجدها في القيم الإنسانية، بعيدًا عن المال، إذ يعتبرها ثروة حقيقية للإنسان خلال حياته، كاشفا رؤيته لكثير من جوانب الحياة خلال كواليس مسلسل سر إلهي، الذي سيعرض في سباق دراما رمضان المقبل.

ويرى مراد مكرم أن السعادة، ليست في الأموال فقط، بل يمكن العثور عليها في القيم الإنسانية، خاصة الرضا والتواضع، موضحا خلال تصريحات لقناة «dmc»: «لو هعمل ثروة غير الدهب والفلوس وتكون بقيمة إنسانية هتبقى التواضع، والسعادة لو مش بالفلوس تبقى بالرضا، والمقولة اللي تمنها دهب بالنسبالي هي: لو دامت لغيرك مكنتش وصلتلك».

سعادة مراد مكرم في مساعدة الآخرين

يقول مراد مكرم، إن الصدفة إذا قادته لامتلاك «كنز علي بابا»، سينفقه على نفسه ويساعد الآخرين، وإذا خير لإنفاق مليون دولار في 3 أيام، سيشتري منزلًا فخمًا: «لو معايا كنز على بابا هشبرق بيه على نفسي، وأساعد الناس التانية أكتر، وولادي هما اللي ممكن أديلهم تحويشة عمري وأنا راضي».

فنانون يقبل مراد مكرم العمل معهم دون أجر

يؤكد مراد مكرم، أنه يمكنه التنازل عن أجره، في حالة العمل مع نجوم معينة: «أحمد زكي الفنانين اللي ممكن أجري عشان أشتغل معاه، ومن غير ما أخد أجري، وكمان الفنان عادل إمام».

طاقم عمل مسلسل سر إلهي

يشارك مراد مكرم في مسلسل سر إلهي، مع الفنانة روجينا، وعدد من الفنانين أبرزهم: محمد ثروت، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين، والمسلسل من إخراج رؤوف عبدالعزيز.