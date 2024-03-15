يواصل أحمد مجدي محامي ناصرة بحثه عن الحقيقة، في مسلسل سر إلهي الحلقة 5 بطولة منير مكرم، خصوصًا بعد شهادة زوجها وأشقائها الزور ضدها بشكل مفاجئ ضدها، ويحاول أحمد مجدي الذي يؤدي دوره يحيى لمعرفة الحقيقة من ناصرة في أثناء زيارتها بالسجن؛ ليعلم منها حقيقة ما حدث.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات الشرطة أن جريمة قتل هارون كانت مدبرة وتم تعطيل جميع كاميرات دار المسنين بشكلٍ كاملٍ قبل جريمة القتل، ويحاول يحيى الضغط على ناصرة لتوضح له سر أشقائها، ولماذا وقفوا ضدها؟ وذلك خلال أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل سر إلهي الحلقة 5 بطولة منير مكرم وصلاح عبدالله، وروجينا.

مسلسل سر إلهي الحلقة 5 بطولة منير مكرم وصلاح عبدالله

وزادت الأحداث إثارة بعد قيام سعد زوج ناصرة ويجسد دوره الفنان محمد ثروت بسرقة الملايين التي حصل عليها أشقاء ناصرة مقابل الشهادة الزور ضده، بعد أن أقنعهم بذلك، وحصل كل واحد على مليوني جنيه من سراج وشاهيناز، إلا أن سعد قام بسرقة أموال رنا رئيس، ما جعل أشقاء ناصرة في حالة خوف من إبلاغ البوليس، حتى لا يتم الكشف عن حقيقة ما حدث، لكن المفاجآت الجديدة ستغير أحداث حلقة الليلة من مسلسل سر إلهي الحلقة 5 بطولة منير مكرم وصلاح عبدالله.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على cbc

موعيد عرض مسلسل سر إلهي على cbc، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:30 صباحا، والإعادة ظهر اليوم الثاني في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، وهو إخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة روجينا، منير مكرم، ورنا رئيس، وأحمد بدير، وصلاح عبد الله، وتأليف أمين جمال.