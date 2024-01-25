منير مكرم من جنازة والده: «ربنا ما يخلي حزن عند حد».. (فيديو)

وجه الفنان منير مكرم عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، الشكر لزملائه من الوسط الفني، لدعمه بعد وفاة والده، في الساعات القليلة الماضية، الذين حرصوا على أن يكونوا بجانبه حتى تشييع جثمانه ظهر اليوم، من كنيسة ماري جرجس بشبرا الخيمة.

قال «مكرم» لـ«الوطن»، في جنازة والده، إنه لا يتمنى الحزن لأي شخص، أو يرى مكروها في عزيز لديه: «ربنا ما يخلي حزن عند حد».

وكان الفنان منير مكرم أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

آخر أعمال الفنان منير مكرم

وكان آخر أعمال الفنان منير مكرم مشاركته في «مسلسل 1000 حمد الله على السلامة» مع الفنانة يسرا بالموسم الرمضاني الماضي، بمشاركة عدد كبير من النجوم وكانت تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.