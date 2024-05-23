الفنان سعيد الصالح يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان سعيد الصالح، لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في منطقة القاهرة، لتلقي العلاج اللازم.

سعيد الصالح يتعرض لوعكة صحية

ونشر سعيد الصالح، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلّق عليها: «شكرًا جزيلًا للدكتور حسن أمين ومعاونية، وشكرًا لكل من عاونني في مستشفى مصر الدولي، شكرًا للجميع، الله كريم».

غياب سعيد الصالح عن الفن

ويغيب سعيد الصالح، عن الفن، منذ فترة، فيما كان آخر عمل له، مسلسل «نجيب زاهي زركش» عام 2021، الذي تدور أحداثه في إطار درامي، عن قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتملين أن يكون أحدهم ابنه.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: يحيى الفخراني، أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، تميم عبده، رنا رئيس، محمد يسري، نهى عابدين، حنان سليمان، وعبد الرحيم حسن.