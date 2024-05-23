«المصري للفكر والدراسات»: نتنياهو يسعى لتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض

قال محمد مرعي، كبير الباحثين في المركز المصري للفكر والدراسات، إن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع مساء أمس، وهناك اتفاق بين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي على توسيع الوفد الإسرائيلي المفاوض في هذه المفاوضات وتوسيع صلاحياته، لافتًا إلى أن ما يحدث جزء منه يخص المطالب الأمريكية، فلقاء جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية كان به تأكيد بعدم قتل ملف التفاوض.

ملف الأسرى والمحتجزين

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب فتح ملف الأسرى والمحتجزين مرة أخرى، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل قد تدرس مرة أخرى مطالب حركة حماس، وهذا يتزامن مع العملية العسكرية التي ما زالت مستمرة.

محاور إسرائيلية في العمليات العسكرية

وأردف: «إسرائيل تعلب على عدة محاور بما في ذلك استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وتعمل الآن على توسيع العملية، والتنسيق مع الجانب الأمريكي على ملف إدخال المساعدات الإنسانية، وتبرر استمرار عدوانها على الفلسطينيين في القطاع، ولكن ملف المساعدات الإنسانية التي تتعاون فيه مع أمريكا غير مكتمل، سواء عند إدخالها من المعابر أو الرصيف البحري».