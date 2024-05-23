لماذا تبالغ إسرائيل في استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين؟.. مفكر سياسي يُجيب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إنّ إسرائيل لديها رغبة كبيرة في زرع حالة من الخوف لدى الفلسطينيين، لافتا إلى أنها لم تترك سلاحًا وُجّه ضدها من قبل الألمان في الحرب العالمية الثانية إلا واستخدمته ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف سعيد، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، أنّ جميع الأعمال السيئة التي وُجدت في الذاكرة اليهودية، يقومون بتطبيقها على الفلسطينيين الآن، لافتا إلى أنّ نتنياهو يرد «بتباهيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هوالأكثر أخلاقًا» للتضليل عما يفعله من جرائم.

وتابع: «إسرائيل تحاول أن تستخدم العلم والإحصائيات أحيانا، لمحاولة كسب المعركة الدعائية والدبلوماسية الموجودة حاليا في الحرب وهذا ما يسمونه الحرب بوسائل أخرى»، مواصلا: «هناك سقف للاستيطان لأن عدد اليهود في العالم يُمثل 17 مليون يهودي فقط، منهم 7.5 مليون يهودي داخل إسرائيل».