خالد أبو بكر: مصر تتعامل بعقل.. وإشاراتها للداخل والخارج

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن المحتل الإسرائيلي قد لا يجد بديلا عن مصر في فكرة التفاوض، والجميع سيعود إلى طاولة المفاوضات المصرية في يوم من الأيام، مضيفًا: «دا توقع، وافتكروا هذا الكلام، لأنه لا يوجد آخر لديه المعطيات القوية في المفاوضات».

تصريحات الفريق أول محمد زكي

أشاد «أبو بكر» خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، بتصريحات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، من حيث التوقيت واللغة والمفردات التي تحدث بها اليوم، أثناء تفقده المرحلة الرئيسية، للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

دور القيادة المصرية

أضاف «أبو بكر»، أن الدولة تتعامل بعقل يعطي إشارات للداخل والخارج، وكل هذه الأمور ليست بالصدفة، هناك رسالة حكيمة وقوية على لسان وزير الدفاع المصري، توقيت إذاعتها أمور تدرس، ورسالة اطمئنان، ليعلم الشعب المصري إمكانياته وقدراته وقوة جيشه، فمصر ليست دولة عادية.

وواصل: «انتظروا، وسنرى، لن يكون هناك حل لأي معضلة في الشرق الأوسط، دون المرور بالقاهرة».