محمود مسلم: البيانات الصِبيانية لا تٌحرك القيادة المصرية.. وتعرف متى يكون التصعيد

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن تصريح وأكاذيب إسرائيل عن مصر بتهريب الأسلحة إلى حماس كلام «ساذج».

أمريكا ترى مجهود مصر

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تتابع مساعي مصر لتطبيق هدنة في غزة، وإسرائيل أيضا تعرف قدر مصر والدولة المصرية تعرف ماذا تفعل؟».

مصر تعرف ماذا تفعل؟

وأشار «مسلم»، إلى أن البيانات الصبيانية لا تٌحرك القيادة السياسية، موضحًا أن المواطنين الذي نزلوا إلى الميادين والشوارع المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في بداية الحرب لم يكن مطلبهم الدخول في الحرب.

وتابع: «القيادة السياسية والأجهزة المصرية تعلم وتعرف متى تتحرك؟ وكيف تتحرك؟، على كافة المستويات وتقدر موقفها وتعرف ضبط النفس»، مضيفًا أن «مصر تعرف طرق التصعيد والحروب ليست هينة ولا بسيطة ولا بالسهولة التي يتخيلها البعض».