خالد أبو بكر: الفلسطينيون ينتظرون الموت كل لحظة.. ويجب تدشين مبادرة «تضامن معنوي»

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أهمية اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميًا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو الجاري.

وقال خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إن هناك دول أوروبية تأخذ مواقف مشرفة، خاصة إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عظيم، ويجب احتواء هذه الدول وتشكيل لوبي حقيقي لدول مقتنعة بقيام الدولة الفلسطينية، وربما يكون هناك بعض ردود الأفعال ضد هذه المواقف المشرفة.

وشدد «أبو بكر» على أن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مكسب كبير، ويجب الحفاظ عليه مع الوقت، مضيفًا: «علينا التحرك بقوة، والعرب نجحوا دبلوماسيًا وإعلاميًا، في محاولات التجييش دفاعًا عن القضية الفلسطينية».

وتحدث بكلمات مؤثرة عن حال الشعب الفلسطيني في غزة، قائلًا: «الناس دي كانت في حياة هادئة ومستقرة، وحياة اجتماعية عادية مثل كل المدن العربية، لكن الفلسطينيون يعيشون محنة كبيرة، وينتظرون الموت كل لحظة، علينا دعمهم معنويًا، الآن كيف يمكن دعم الشعب الفلسطيني البطل شعبيًا ومعنويًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل محنتهم، هل يمكن تدشين مبادرة للتضامن المعنوي الآن تدعم هؤلاء؟، الحكومات تؤدي دورها، لكن على الشعوب أن تؤديه، الفلسطينيون ينتظرون اللا معلوم، ويجب أن لا نكل ولا نمل».