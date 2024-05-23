رفعت علم فلسطين فوق رابع أعلى جبل في العالم.. من هي نيللي عطار؟

رسالة دعم ومحبة لأهل فلسطين بعثتها متسلقة الجبال اللبنانية نيللي عطار من قمة رابع أعلى قمة جبلية بالعالم، جبل وستو، لتخطف من بعدها أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما احتفلت بإنجازها الرياضي حاملةً العلم الفلسطيني بألوانه الأربعة، وبسمة الإنجاز تعلو وجهها.

معلومات عن نيللي عطار

نيللي عطار، ذات الـ34 عاما، حصلت على درجة الماجستير في علم النفس، وعملت لمدة 4 سنوات كمعالجة نفسية، قبل أن تتحول إلى رياضة التسلق في عام 2007، عندما تسلقت جبل كينيا، لتبدأ من بعدها مسيرة مهنية جديدة حافلة بالإنجازات وحب المغامرة، الذي تصفه عبر «إنستجرام» بأنه جزء من حياتها.

وفي عام 2022 حققت «نيللي» لقب أول امرأة عربية تصل إلى قمة جبل «إيفرست»، التي تعتبر الأعلى في العالم، لتثبت بذلك قدرتها على التحدي والتميز في المجال الشاق، الذي ظل لأعوامٍ طويلة مرتبطاً بقوة الرجال.

رسالة من الجبال إلى البحر

أكسبتها اللياقة البدنية مزيداً من الثقة بالنفس وساعدتها على بلوغ أعلى مستويات التركيز، وهو ما عبّرت عنه في منشوراتها عبر «إنستجرام» الذي شاركت متابعيها من خلاله قبل ساعات صورةً توثق لحظة صعودها قمة جبل «وستو» حاملةً علم فلسطين، وكتبت تحتها تعليق «من الجبال إلى البحر».

ويذكر أن جبل «وستو» هو رابع أعلى قمة جبلية في العالم بارتفاع حوالي 8516 مترا، ويعني اسمه قمة الجنوب في التبت، ويقع على الحدود بين الصين ونيبال.