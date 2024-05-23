خالد أبو بكر: أبطال فلسطين يخوضون حربا دبلوماسية في مناطق متفرقة بالعالم

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بالجهود الدبلوماسية العربية الفلسطينية، في دفع ودعم القضية الفلسطينية، في شتى المحافل الدولية المختلفة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»: «في 10 مايو تحركت النرويج وأيرلندا وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين، وسيظل هذا التاريخ لتتويج عمل هؤلاء الأبطال الذين عملوا في هذه الظروف الصعبة».

الدبلوماسية الفلسطينية

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة، وفلسطين لديها أشخاص دبلوماسيين يحاربون في مناطق متعددة، وهناك معارك دبلوماسية عربية في كل المنظمات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني، وخاصة جهود توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع: «هناك أبطال يمثلون دولة فلسطين في ظروف ليست سهلة، ويتواجدون في المنظمات الدولية المنتشرة في العالم».