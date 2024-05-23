رياض منصور: فلسطين ستحصل على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة قريبا

قال رياض منصور، المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميًا بالدولة الفلسطينية، سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو المقبل.

وأضاف «منصور» خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أنّ هذا الاعتراف له عدة مكاسب، لافتًا إلى أنه كلما ازدادت الوحدة العربية ستتمكن من جذب المجموعة الإسلامية، ومن ثم مجموعة عدم الانحياز، ودولة فلسطين لها أن تحظى بموقعها الطبيعي والقانوني.

عضوية فلسطين

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت بالأغلبية الساحقة من قبل 143 عضوًا، من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على قرار عضوية فلسطين، ورفض 9 أعضاء التصويت وامتناع 25 عن التصويت، وبناء عليه طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من مجلس الأمن، أن يعيد النظر في موقفه إزاء قبول عضوية فلسطين، وأعطت المزيد من الصلاحيات لدولة فلسطين تقربها أكثر من العضوية الكاملة.

فلسطين ستحصل على العضوية الكاملة

وأردف: «كل الدول التي اتجهت مثل فلسطين، تمكنت في النهاية من أخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مثل كوريا الشمالية وجنوب إفريقيا، قبل أن تنصاع أمريكا، تحت هذا الاقتناع الهائل والجهود الدبلوماسية والسياسية وصمود فلسطين والعرب، وصولًا للحظة الصعبة التي ستقسم ظهر البعير وتزاح هذه العقبة من الطريق، وتحصل فلسطين على عضوية مجلس الأمن، ونراها بعيدة ولكن هي قريبة».