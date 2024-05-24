تحديث عناوين وتليفونات مكاتب العمل في القاهرة 2024.. تعرف على الأرقام

تبذل وزارة العمل، كل جهودها لتحسين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، من خلال تطوير مكاتبها في مديريات العمل بالمحافظات، ومن بين مكاتب العمل التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة مكاتب العمل، التي يلجأ إليها الملايين من الشباب والخريجين والموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، لإنهاء إجراءات إدارية خاصة بنظام وأوضاعهم في جهات العمل التي يعملون بها.

كعب العمل

ومن بين المهام الكبيرة لمكاتب العمل، استخراج مستند كعب العمل للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، واستمارة إنهاء العمل المعروفة باستمارة 6، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص التي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

وفي إطار قيام وزارة العمل، بطرح العديد من فرص العمل والتوظيف، في النشرة الدورية الشهرية والنصف الشهرية، واحتياج الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لاستخراج كعب عمل، حرصت الوزارة على تحديث عناوين مكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها 2024.

عناوين مكاتب العمل

تستعرض «الوطن» عناوين مكاتب العمل بالقاهرة المحدثة في 2023 الراغبين في إنهاء إجراءات توظيفهم، وهي على النحو التالي:

- مصر القديمة وعنوانه: 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت 23645349

- السلام أول وعنوانه: مساكن اطلس بلوك41 ت : 2280627 2

- السلام ثان وعنوانه: 5 ج مساكن الصعيد - مدينة السلام ت: 22791918

- مصر الجديدة وعنوانه 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد ت: 22573454

- الزيتون وعنوانه: مساكن القبة الجديدة بلوك27

- حدائق القبة وعنوانه: مساكن القبة الجديدة - بلوك 27

- غرب القاهرة وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة 25931800

- عين شمس وعنوانه شارع 6 أكتوبر - عين شمس

- شبرا وعنوانه - مجمع الأحياء ش شبرا ت 25742460

- وسط القاهرة وعنوانه 413 شارع بورسعيد - السيدة ت: زينب25916397

-عابدين وعنوانه 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300

-المطرية وعنوانه 27 ش عين شمس برج الفتح ت: 26339194

- روض الفرج وعنوانه مجمع الأحياء- شارع شبرا ت: 25741745

- شرق مدينة نصر وعنوانه -عمارات الشركة السعودية أمام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- غرب مدينة نصر وعنوانه - عمارات الشركة السعودية- أمام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- النزهة وعنوانه 96 شارع - جسر السويس ت: 22573454

- الساحل وعنوانه 5 شارع محمد الخلفاوي - الساحل ت: 22029613

- الوايلي وعنوانه 4 عمارات الشرطة - العباسية ت 26822411

- المطرية وعنوانه - 460 شارع ترعة الجبل ت 22503861

- بولاق وعنوانه - المساكن الشعبية - رملة بولاق ت 25765607

-الزيتون وعنوانه - 27 شارع عين شمس - برج الفتح شقة 201 ت: 26339194

-حدائق القبة وعنوانه - مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخل 3 ت: 24515525

- مصر القديمة وعنوانه - 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت: 23645349

- الدرب الأحمر وعنوانه - 317 شارع بورسعيد - السيدة زينب ت: 23900762

-الظاهر وعنوانه 62 شارع العباسية - ناصية أحمد سعيد ت: 24821190

-الأزبكية وعنوانه - عمارة ستراند - باب اللوق ت. داخلي 338 25909300

- مديرية العمل، إدارة تراخيص الأجانب مجمع التحرير - الدور الثالث - ميدان التحرير 9740995