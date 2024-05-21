وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة البحيرة.. الرواتب تُحدد حسب المقابلة

كشفت نشرة التوظيف النصف شهرية عن توافر 25 فرصة عمل ضمن وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة البحيرة، لحملة المؤهلات العليا من الجنسين، وذلك برواتب مُجزية تُحدد حسب المقابلة، وينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن وجود تأمينات طبية واجتماعية، وذلك في إحدى شركات التمويل المتناهية الصغر، والتي يجرى التقديم لها من خلال 3 طرق.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة البحيرة، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، وأماكن المقابلة الشخصية، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة البحيرة

وتضمنت وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة البحيرة، حاجة إحدى شركات التمويل متناهي الصغر، لتوظيف 25 مسؤول ائتمان للعمل في فروع النوبارية، وحوش عيسى، برواتب مُجزية يتم تحديدها خلال المقابلة الشخصية، مع توفير تأمينات اجتماعية وطبية لكافة المعينين.

شروط وظائف البحيرة 2024

وفيما يخص شروط العمل في وظائف محافظة البحيرة 2024 فإنّها تتضمن الحصول على مؤهل عالي، قادر على العمل الميداني، ويمتلك مهارات البيع، للأعمار حتى 32 سنة، وأن يتمكن من اجتياز المقابلة الشخصية.

أماكن المقابلة الشخصية للوظائف

وفيما يخص أماكن المقابلة الشخصية، فإنّها تنعقد في المقر الرئيسي بالنوبارية، في مول ريزرت روز أعلى البنك الأهلي، وتنعقد من الأحد للخميس.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

وفيما يخص كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة البحيرة، فإنّها تتم من خلال المدير المسؤول محمد إبراهيم عبر الرقم «01094425978»، أو من خلال مديرية العمل بمحافظة البحيرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.