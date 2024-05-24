خريطة افتتاحات المساجد في 6 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف، 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، اليوم الجمعة، في 7 محافظات هي «أسيوط، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الخولي بقرية بني حسين بمركز أسيوط، ومسجد النور بعزبة حسن الشيخ مغيرة بمركز ديروط، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الإدارة بقرية قوتة بمركز يوسف الصديق، ومسجد الرحمن بناقولا بقرية الغرق بمركز إطسا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية دفنو بمركز إطسا.

وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد أبو حسين بعزبة أبو حسين بقرية بطورس بمركز أبو حمص، ومسجد الحمرة البحري بقرية العرقوب بمركز كفر الدوار، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد الحاج زكي الهواري بقرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد النور بقرية كفر المرازقة بمركز قلين، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد آل البيت بقرية الشروق بمركز القصاصين.

افتتاح 983 مسجدًا في 16 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 983 مساجد منها 767 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 24 مايو 2024، 12005 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و387 مليون جنيه.