«الإفتاء» توضح نص دعاء السفر يوم الجمعة.. احرص على ترديده

دعاء السفر يوم الجمعة يعتبر من الأدعية المٌهمة التي يٌستحب للمسلم أن يذكرها عند القيام برحلة أو سفر، إذ يحمل هذا الدعاء الكثير من الفضل والحكمة، حيث يُجسد تسليم المسلم أمره لله واستعانته به في حفظه وحمايته خلال رحلته، إذ يبدأ دعاء السفر بتوحيد الله والتسبيح، ويليه طلب العون والتوفيق والسلامة، مما يُضفي على قلب المسافر طمأنينة وسكينة.

فضل دعاء السفر يوم الجمعة

من فضائل دعاء السفر يوم الجمعة أن يذكر المسافر بضعفه وحاجته إلى الله، ويحثه على الاعتماد عليه في كل خطوة، كما يعتبر وسيلة لجلب البركة والنجاح في السفر، سواء كان لغرض ديني كالحج والعمرة، أو لأغراض دنيوية مثل العمل أو الزيارة، ويُرسخ الدعاء مفهوم التوكل على الله ويُعزز الروابط الروحية بين العبد وربه.

نص دعاء السفر يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي وصفحاتها صيغة دعاء السفر أنه لم يثبت تخصيص دعاء السفر يوم الجمعة، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ -ما كنا نُطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ [مشقة] السَّفَرِ وَكَآبَةِ [تغير النفس من حزن ونحوه] الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».