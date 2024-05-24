3 عادات خاطئة تجنبها عند تشغيل التكييف..«كفاءته هتقل ومش هيبرد تاني»

يعتبر التكييف من الأجهزة المنزلية المهمة، في تلك الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد، ولا يُمكن الاستغناء عنه مطلقا، إلا أن هناك بعض الأسباب التي تضعف كفاءته وتٌقلل برودته عن المعتاد، لذا تجنب 3 عادات خاطئة عند تشغيل التكييف، التي قدمها موقع «time» الأمريكي ويمكن تناولها في التقرير التالي.

خفض منظم الحرارة

يلجأ البعض لضبط منظم الحرارة على درجة منخفضة بشكل كبير، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء التكييف ويقلل فاعليته، ويضعف درجة تبريده عن المعتاد، ويفضل في تلك الحالة ضبط التكييف على درجات حرارة أعلى 25 درجة مئوية على سبيل المثال، ويمكن اتباع ذلك الأمر للحفاظ على كفاءة التكييف أطول وقت ممكن.

ترك مفتاح التكييف قيد التشغيل طوال اليوم

ينسى البعض غلق مفتاح التكييف بعد انتهاء التشغيل، الأمر الذي يُؤثر سلبا على برودته، ومن المُمكن أن يضعف كفاءة التكييف على المدى البعيد، خاصة أن تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على التكييف من التلف، ومنع حدوث الحرائق أو الانفجارات التي قد تُلحق بالتطبيق في حال تركه يعمل طوال الوقت.

تغيير فلتر التكييف

يؤدي عدم تغيير فلتر التكييف على البرودة، إذ يستوجب تغييره مرة كل 3 أشهر على الأقل، وفي حال تجاهل ذلك ستجد تأثيرا ملحوظا على أداء التكييف مما يُؤدي إلى ضعف تدفق الهواء الناتج منه، إلى جانب إمكانية تجمد ملف الفريون المسؤول عن عملية التبريد.