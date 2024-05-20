في ظل الموجة الحارة.. ما هي درجة الحرارة المناسبة لضبط التكييف؟

موجة شديدة الحرارة، تضرب محافظات مصر خلال الأيام الحالية، ومعها يزداد اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف لمواجهة سخونة الجو، ولتجنب تلف التكييف، هناك معايير لضبط درجة حرارته أثناء التشغيل، وفيما يلي نوضح الدرجة المناسبة لضبط درجة حرارة التكييف.

درجة الحرارة المناسبة لضبط التكييف

وبينما يتساءل كثيرون عن درجة الحرارة المناسبة لضبط أجهزة التكييف الخاصة بهم خلال الموجة الحارة التي يشهدها الطقس حاليًا، أوضح أحمد محمد، فني تكييف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في وسط الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة من المهم ضبط التكييف على درجة حرارة 26 أو 27 مئوية.

وأضاف «أحمد»، موضحًا أن ضبط التكييف على درجة حرارة 26 أو 27 مئوية في ظل الطقس الحار يساعد في تخفيف الضغط على التكييف، وبالتالي حمايته من الضرر والتلف: «درجة حرارة التكييف معناها باختصار إني بطلب من التكييف يخلي الجو حواليا على درجة حرارة كام.. فلما يكون درجة حرارة الجو مثلًا 37 ولا 40 وأنا أطلب من التكييف أنه يخلي درجة حرارة الجو حواليا 20 أو 22 فكده أنا بزيد الضغط عليه وبعرضه للتلف».

نصائح لحماية التكييف من التلف

ونصح «أحمد» في نهاية حديثه باتباع بعض النصائح والإرشادات خلال استخدام التكييف في ظل الموجة الحارة التي يشهدها الطقس حاليًا، أهمها ضرورة تنظيف التكييف وصيانته بشكل دوري كل 4 أو 5 أيام في حال تشغيله لفترات طويلة يوميًا، وغلق الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج، وضبط التكييف على درجة الحرارة المشار إليها أعلاه: «دي كلها عوامل بتحمي التكييف من التلف وبتزيد من عمره الافتراضي».

تعرُّض البلاد لموجة حارة

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عبر صفحتها على «فيسبوك» عن موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت إلى 44 و 45 درجة مئوية في بعض المناطق، نتيجة تأثرها بامتداد كتل هوائية صحراوية من شبة الجزيرة العربية ترفع قيم الحرارة، إضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.