5 نصائح للتعامل مع منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة جوية

موجة حارة اجتاحت البلاد وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، طيلة الأيام الماضية، ليترقب الكثيرون موعد انتهائها للتخلص من تلك الحالة.

أعلنت منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البلاد ستتأثر الأيام المقبلة بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس مما يساهم في خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

5 نصائح للتعامل مع المنخفض الجوي

وعلى غرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، الأمر الذي يحدث عادة ويتكرر بشكل دائم، يستوجب على المواطنين التعامل بحذر مع التغيرات الجوية المختلفة، فمنذ بداية فصل الربيع، نلاحظ تغيرًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وارتفاعها بشكل كبير، والتي يصاحبها في الغالب نشاط في حركة الرياح، لذا يفضل في هذه الحالة اتباع عدد من النصائح تأتي على النحو التالي: