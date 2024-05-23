موجة حارة جديدة.. «الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية في الأسبوع المقبل

لم تمض سوى سويعات قليلة على انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع 2024، لتنخفض درجات الحرارة قليلاً ثم تعود للارتفاع مرة أخرى، لتثبت صحة مقولة «الربيع فصل التقلبات الجوية»، إذ يشهد هذا الأسبوع انخفاضا في درجات الحرارة يعقبه موجة حارة ويليها انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها حول طقس الـ6 أيام المقبلة، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك يومي الجمعة والسبت.

موجة حارة جديدة

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين، حيث تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية على عدة أقاليم، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

رياح على أغلب الأنحاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذا الأسبوع تتمثل في نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدلاً ليلاً على شمال البلاد ومائلاً للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.