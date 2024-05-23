نهاية أطول موجة حارة في فصل الربيع اليوم.. «انخفاض خادع»

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الخميس هو آخر يوم في أطول موجة حارة خلال فصل الربيع، ومن المتوقع أن تشهد البلاد بعده يومين من الطقس المعتدل، ثم تبدأ الحرارة في الارتفاع مرة أخرى.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقسًا شديد الحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، يكون حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، معتدلا على شمال البلاد، مائلا للحرارة على جنوبها.

ويُتوقع كذلك وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد خلال فترات متقطعة، تصاحبها درجات حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية على جنوب الصعيد، و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

انخفاض خادع

ومع هذا الانخفاض في درجات الحرارة الذي قد تشهده البلاد يومي الجمعة والسبت، تتوقع «الأرصاد» أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مرة أخرى لتصل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الأحد المقبل إلى 36 درجة وتصل على جنوب الصعيد إلى 40 درجة، وتتراوح على باقي المناطق بين 34 و37 درجة مئوية، ومع تقدم أيام الأسبوع قد ترتفع الحرارة أيضًا إلى درجات عالية، لتصل على جنوب الصعيد إلى 44 درجة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.