عاجل.. خرائط الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن موعد انكسار أطول موجة حارة

يومًا بعد يوم تزداد درجات الحرارة، وتصبح المنازل هي المكان الآمن للفرار من حرارة الشمس التي تخطت الـ40 درجة مئوية، بعد إعلان «الأرصاد» عن أن ما تمر به البلاد هي أطول وأشد موجة حارة في الربيع، لذا فإن معرفة موعد انتهاء هذه الموجة، أمر مُلح وضروي؛ وفي هذه السطور نستعرض التوقيت الذي أشارت إليه خرائط الأرصاد أنه موعد انكسار درجات الحرارة.

موعد انكسار أطول موجة حارة تضرب البلاد

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهئية الأرصاد الجوية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الخرائط والتوقعات المبدئية تشير إلى أن يوم الجمعة، هو موعد إنكسار نسبي لحدة الموجة الحارة وليس انكسار كامل، ذلك بسبب تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، موضحًا أن الموجة الحالية سببها كتل قادمة من مناطق صحراوية، درجات حرارتها مرتفعة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ماذا يحدث يوم الجمعة؟

وأضاف «القياتي» قائلًا إنه بداية من يوم الجمعة تشير الخرائط إلى احتمالية تغير مصادر الكتل الهوائية الحارة، وتأثر البلاد بكتل شمالية درجات حرارتها أقل مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكل هذه العوامل تؤدي إلى انكسار شدة الموجة بشكل تدريجي، وتعود الحرارة على السواحل الشمالية إلى أقل من 30 درجة مئوية وتتراوح ما بين 34 و36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.