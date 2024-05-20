رمال وأتربة وتحذير خطير.. هل هذه آخر موجة حارة في فصل الربيع؟

موجة شديدة الحرارة تتعرض لها مختلف المناطق تسببت في ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت إلى 44 و 45 درجة مئوية في بعض المناطق، نتيجة تأثرها بامتداد كتل هوائية صحراوية من شبة الجزيرة العربية ترفع قيم الحرارة، إضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار تساؤلا عن طقس الأيام المقبلة وموعد انتهاء الموجة الحارة.

وفي هذا الشأن، توقع الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث تسجل درجات الحرارة في طقس الغد 38 و39 درجة مئوية على القاهرة، و44 على محافظات الصعيد ويستمر ذلك حتى يوم الخميس المقبل.

حالة الطقس غدا

وتابع القياتي، أن البلاد تشهد رمالا وأتربة مثارة على محافظات الوجة البحري وجنوب سيناء، حيث تستمر هذه الظاهرة الجوية غدا على جنوب سيناء، لذلك يجب على المواطنين في محافظات الصعيد وجنوب سيناء تجنب التعرض مباشرة لأشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس خاصة الأطفال وكبار السن، وعدم الخروج من المنزل في وقت ذروة الحرارة التي تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الخامسة عشر مساء، ويجب على مرضى الحساسية توخي الحذر نظرا لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأضاف القياتي، أنه بداية من يوم الجمعة تبدأ الموجة الحارة في الانكسار لتسجل درجات الحرارة 35 على القاهرة والسواحل الشمالية، مشيرا إلى أنه في الأيام القادمة ستكون هناك موجة حارة أخرى، حيث ينتهي فصل الربيع يوم 20 يونيو المقبل.