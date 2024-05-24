ريهام عبدالحكيم تحيي حفلا غنائيا بدار الأوبر الليلة

تستعد المطربة ريهام عبدالحكيم، لإحياء حفل طربي غنائي من مؤلفات الزمن الجميل، برعاية وزارة الثقافة التي تسعى إلى الحفاظ على التراث الإبداعي بمختلف أشكاله، وحفظ الطرب المصري الأصيل، واستمرار دعم الجمهور له.

تفاصيل حفل ريهام عبدالحكيم الليلة

انتهت ريهام عبدالحكيم في الساعات الماضية من إجراء البروفات النهائية قبل الحفل، استعدادًا لانطلاقه في الساعة الثامنة والنصف من مساء الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي من المقرر أن تقدم عددا كبيرا من أغاني الطرب، بقيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، قائد فرقة عبد الحليم نويرة.

وتشمل الأغاني التي تقدمها ريهام عبدالحكيم، أغنية «يا حبيبتي يا مصر، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، سلامات يا حبايب»، وغيرها من الأغاني المميزة.

تفاصيل شروط دخول الحفل

طرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل على ثلاث فئات، الفئة الأولى قدرها 600 جنيه، الثانية 350 جنيهًا، أما الفئة الثالثة 200 جنيه، وجرى وضع بعض الشروط، من بينها عدم الدخول إلا في الموعد المحدد، وغير مسموح للأطفال الأقل من 7 سنوات.