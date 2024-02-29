ريهام عبدالحكيم: «أول مرة غنيت لأم كلثوم كان عندي 8 سنين»

قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إن حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير ركز على العلامات المؤثرة والظاهرة في أعمالها الغنائية، مشددة على أنه جرى مراعاة أن جمهور المتحف المصري الكبير يختلف عن جمهور الأوبرا المصرية.

وأوضحت «عبدالحكيم»، سهرة خاصة مع نجوم حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير، عرضتها شاشة «دي أم سي»، أن هناك أغان عظيمة لأم كلثوم ولكن لن يركز معها الجمهور وجرى اختيار أغاني من ألحان بليغ حمدي مع السنباطي وعبدالوهاب.

غنت «الأطلال» في الحفل

وشددت الفنانة ريهام عبدالحكيم، أنها تفضل الكثير من أغاني أم كلثوم مثل: «فكروني» و«الأطلال»، موضحة أنها غنت الأطلال في الحفل، متابعة: «أول مرة غنيت لأم كلثوم كان عندي 8 سنين».

وقدمت شاشة «دي أم سي»، سهرة خاصة مع نجوم حفل مئوية أم كلثوم من داخل المتحف المصري الكبير، للحديث عن الاستعدادت وكواليس «حفل 100 سنة أم كلثوم».