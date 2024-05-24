ريفر بليت يبحث عن مصالحة جماهيره أمام أرجنتينوس بعد خروجه من الكأس

يحل ريفر بليت ضيفًا على أرجنتينوس جونيورز على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، بالجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني، وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريفر بليت مباراة أرجنتينوس جونيورز، بعد الفوز على نظيره بيلجرانو بثلاثية نظيفة على ملعب «ماس مونومنتال» بالجولة الثانية بالدوري، ليحتل صدارة البطولة برصيد 6 نقاط.

خروج ريفر بليت من كأس الأرجنتين

وفي بطولة كأس الأرجنتين، خرج ريفر بليت أمام نادي تيمبرلي الرياضي، من دور الـ32 بضربات الترجيح بنتيجة 4-5 إثر تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله.

BARCOOOO



El pie derecho de Esequiel Barco y el 1-0 del Millonario con este GOLAZO de tiro libre.pic.twitter.com/fw0eCAPDOQ — River Plate (@RiverPlate) May 22, 2024

وفي المقابل، يخوض أرجنتينوس جونيورز، مباراة ريفر بليت، بعد خسارة من راسين كلوب بنتيجة 3-0 على ملعب «الرئيس خوان دومينجو بيرون»، بالجولة الثانية من الدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني، ليحتل المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.