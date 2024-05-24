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3 إطلالات ساحرة للفنانة ياسمين صبري في مهرجان كان (صور)

كتب:

بسمة شطا
12:19 م | الجمعة 24 مايو 2024
ياسمين صبري

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري في الدورة الـ77 من مهرجان كان وكانت حريصة في كل يوم على أن تظهر بإطلالة مختلفة ومميزة على الـ«ريد كاربت» الخاصة بها، التي تمكنت بها من خطف الأنظار.

إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان

واختارت الفنانة ياسمين صبري في اليوم الأول من مشاركتها بمهرجان كان أن تطل على الريد كاربت بفستان باللون الأحمر من مصمم الأزياء العالمي جان بيار خوري.

إطلالات ياسمين صبري بتوقيع جان بيار خوري

ظهرت ياسمين في اليوم التالي مرتدية فستان من تصميم نفس المصمم العالمي، ولكنه باللون الكحلي ومطرز باللون الفضي، لتلفت الأنظار إليها بإطلالتها المميزة.

اختارت ياسمين صبري في اليوم الثالث أن تظهر بفستان باللون الذهبي مشغول باللون الفضي من تصميم جان بيار خوري، لتظهر في جميع إطلالتها بالمهرجان من توقيعه.

يذكر أن مهرجان كان في دورته لهذا العام شهد حضور عدد من الفنانين العرب من بينهم يسرا وياسمين صبري وصبا مبارك ودرة.

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بقلم بسمة شطا