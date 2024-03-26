رنا سماحة تغني 3 رباعيات في مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري

كشفت المطربة رنا سماحة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، غنائها 3 رباعيات في مسلسل رحيل لياسمين صبري.

ونشرت «سماحة» البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: «استنوني في مسلسل رحيل، للنجمة ياسمين صبري، بـ3 رباعيات من غنائي، وهم فداك كلمات ساره سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زوم، ورحيل من كلمات ايرين يوسف، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زوم ، وبين طريقين كلمات إيرين يوسف، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زوم، إخراج محمد عبد السلام.

أبطال مسلسل رحيل

مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري، وأحمد فهمي، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.وتعود ياسمين صبري بمسلسل رحيل إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة شعبية تتحدى العديد من الصعوبات.