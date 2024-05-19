«حلبة النار» تجمع ياسمين صبري ورونالدو لأول مرة.. افتكروها جورجينا

سنوات طويلة ارتبط فيها اسم الفنانة ياسمين صبري، بعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بسبب الشبه الكبير بينهما، فدائما ما يضع الجماهير الثنائي في ميزان المقارنات مع كل إطلالة لأي منهما.

ظهور ياسمين صبري مع كريستيانو رونالدو

قبل ساعات قليلة، كانت اللقطة الأبرز، ظهور ياسمين صبري لأول مرة رفقة رونالدو، بعدما غابت جورجينا عن المشهد، إذ حرص الثنائي على التقاط صورا تذكارية على هامش نزال جمع الملاكم تايسون فيوري، بنظيره أولكسندر أوسيك، وأُطلق عليه «حلبة النار».

الجهور يعلق على ظهور ياسمين صبري مع رونالدو

دقائق قليلة كانت كفيلة بانتشار صور ياسمين صبري رفقة رونالدو على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إلا أن اللافت أن بعض جماهير «الدون» في الدول الأوروبية، اعتقدوا أنها جورجينا.

وكتب أحد المتابعين تعليقا على صورة ياسمين صبري مع رونالدو: «أليست جوىجينا؟ الشبه غير معقول»، بينما علق آخر: «تشبه جورجينا بشكل كبير».

في المقابل نصفت تعليقات بعض المصريين الممثلة المصرية في تشبيهها بصديقة رونالدو، جورجينا، حيث كتب أحد المعجبين: «ياسمين أحلى بكتير»، بينما علق آخر: «لما وقفت جنب رونالدو بان إن مفيش شبه.. وياسمين أحلى بكتير برضوا».

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أسود، بينما كسرت اللون بحزام باللون الأحمر مطرز بالورود، مع وضع وردة حمراء أيضا في شعرها، فيما ارتدى رونالدو بدلة تحمل اللون «البيچ».