ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان ذهبي.. ما القصة؟ (فيديو)

بمظهر يشبه الأميرات، وملكات الفراعنة، تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عقب أزمة تصريحات والدها، الطبيب أشرف صبري، ردًا على حديثها عن نفسها، والتي وصفت فيه نفسها بأنها من أبناء الطبقة المتوسطة.

والد ياسمين صبري ينفي تصريحاتها عن معاناة الطفولة: كان عندها مربية فلبينية

أول ظهور لـ ياسمين صبري عقب هجوم والدها عليها

وعلى الرغم من الهجوم الذي شنه الطبيب أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، بطريقة غير مباشرة، ردًا على تصريحاتها حول نشأتها وحالتها الاجتماعية، لم تعقب الفنانة على الحديث، بل ظهرت ترتدي فستانًا ذهبيا «ميتالك» مع تاج مميز، تشبه في إطلالتها الأميرات، وهي تعلن عن أحد المنتجات.

وكان الطبيب أشرف صبري، والد ياسمين صبري، رد على تصريحاتها خلال آخر ظهور تليفزيوني لها، إذ أكدت أنها عاشت حياة من الطبقة المتوسطة، ودرست في مدارس حكومية، وعاشت حياة بسيطة مع جدتها.

وعلى الفور، نشر والدها العديد من الصور لها، مؤكدًا أنه تولى تربيتها مع أشقائها، وكان حريصًا على توفير أفضل سبل الحياة لهم، حيث عيَّن لها مربية فلبينية لتعليمهم اللغة الإنجليزية، كما إنها تعلمت في مدارس مميزة، مثل مدرسة EGC، وأن ابنه يعمل حاليًا في أمريكا، بينما تزوجت ابنته الأخرى من طبيب، فيما تعيش ابنته الثالثة في فرنسا.