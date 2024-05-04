نقل شقيق ياسمين صبري إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض شقيق الفنانة ياسمين صبري، لوعكة صحية مفاجئة، ودخل في حالة إغماء وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، في أمريكا، وذلك حسبما أعلن والده الدكتور أشرف صبري.

شقيق ياسمين صبري يتعرض لوعكة صحية

وكتب والد ياسمين صبري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ابني الوحيد بلال أغمى عليه ونقلوه المستشفى في أمريكا ودعائي، وتمنياتي له بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا بلبل».

فيلم ياسمين صبري الجديد

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة ياسمين صبري، لبدء تصوير أول فيلم سوبر هيرو نسائي عربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تهميدا لطرحه بالسينمات في مصر والوطن العربي، إذ ان العمل من إخراج بيتر ميمي.

وكانت ياسمين صبري، حققت نجاحا كبيرا في السينما، مؤخرا، من خلال فيلم أبو نسب، التي تدور أحداثه حول يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية علي- دكتور أطفال- غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا.