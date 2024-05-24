«القاهرة الإخبارية»: بايدن وصف الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية

يتصاعد مؤشر القلق داخل الإدارة الأمريكية يوما بعد يوم، خشية فشل حليفتها الأولى بالشرق الأوسط إسرائيل في تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تزامنا مع دخول العدوان شهره الثامن في القطاع المحاصر، لذا عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خوفًا من عدم تحقيق إسرائيل أي انتصار على حماس.. قلق في أروقة البيت الأبيض».

بايدن وصف الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية

أشار التقرير إلى أن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفوا الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية يمكن أن تفتح الباب أمام حركة حماس للسيطرة على القطاع، وذلك بعد ان فشلت الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها وجعلت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية.

إدارة بايدن تخشى من أنّ إسرائيل تهدر فرصتها لتحقيق النصر على حماس

ولفت التقرير إلى أن إدارة بايدن تخشى من أنّ إسرائيل تهدر بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حماس وتخسر أفضل فرصة لها للقضاء على سيطرة الحركة على قطاع غزة، رغم الدعم الكامل واللامحدود الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، إلا أن مرور أشهر من العدوان لم يشهد تحقيق أي نصر حقيقي، وهو ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى الإعراب عن خوفهم من عدم تحقيق انتصار عسكري في قطاع غزة.