رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: بايدن وصف الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية

كتب:

شريف سليمان
11:25 ص | الجمعة 24 مايو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

يتصاعد مؤشر القلق داخل الإدارة الأمريكية يوما بعد يوم، خشية فشل حليفتها الأولى بالشرق الأوسط إسرائيل في تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تزامنا مع دخول العدوان شهره الثامن في القطاع المحاصر، لذا عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خوفًا من عدم تحقيق إسرائيل أي انتصار على حماس.. قلق في أروقة البيت الأبيض».

بايدن وصف الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية

أشار التقرير إلى أن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفوا الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية يمكن أن تفتح الباب أمام حركة حماس للسيطرة على القطاع، وذلك بعد ان فشلت الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها وجعلت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية.

إدارة بايدن تخشى من أنّ إسرائيل تهدر فرصتها لتحقيق النصر على حماس

ولفت التقرير إلى أن إدارة بايدن تخشى من أنّ إسرائيل تهدر بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حماس وتخسر أفضل فرصة لها للقضاء على سيطرة الحركة على قطاع غزة، رغم الدعم الكامل واللامحدود الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، إلا أن مرور أشهر من العدوان لم يشهد تحقيق أي نصر حقيقي، وهو ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى الإعراب عن خوفهم من عدم تحقيق انتصار عسكري في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

متحدثة باسم البيت الأبيض ترفض إدانة إسرائيل بعد مصادرة معدات «أسوشيتد برس» بغزة

البيت الأبيض: نتحرى تقارير عن مصادرة معدات لوكالة أسوشيتدبرس في إسرائيل

البيت الأبيض يتفق مع إسرائيل على مواصلة المناقشات

البيت الأبيض: سنقف دوما إلى جانب إسرائيل في وجه ما يهدد أمنها

البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

البيت الأبيض: لا نريد احتلالا إسرائيليا لقطاع غزة
بقلم شريف سليمان