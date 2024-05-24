حسن شحاتة: رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين في مجلة العمل

قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 بدلا من 3500 جنيه، خلال مرتب شهر مايو الجاري، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر في شهر أبريل الماضي.

تكثيف جهود العاملين في المجلة

وحث الوزير، خلال بيان صادر اليوم، جميع العاملين في المجلة على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل والالتزام والاتقان فيه.

وتصدر مجلة العمل عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963، بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي متخصصة في مجال العمل و التنمية والإنتاج، وتصدر نسختها الورقية كل شهر وبشكل منتظم، ولديها موقع إلكتروني، ويرأس مجلس إدارتها وزير العمل حسن شحاتة، ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة وعضو نقابة الصحفيين.

الحد الأدنى للأجور

يذكر أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وفي يوليو 2023 وصل إلى 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه في يناير الماضي، حتى أصبح الآن 6000 جنيه شاملة كل عناصر الأجر.